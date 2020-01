Oscar 2020: este lunes 13 de enero se conocerá la lista de nominados

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer cuándo y quiénes serán los encargados de comunicar quiénes son los nominados para los Oscar 2020. Se trata de los actores John Cho e Issa Rae, quienes trasmitirán en vivo las nominaciones el lunes 13 de enero.

En la cuenta de Twitter se dio la noticia para los amantes del cine. Como se recuerda la transmisión se hace en vivo a las 5:18 de la mañana en el canal de YouTube de la Academia.

Who's excited for #OscarNoms? Join @JohnTheCho and @IssaRae here on Monday at 5:18am PT: https://t.co/oMfUPjPGGrpic.twitter.com/VrsAL6VrW0