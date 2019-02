Oscar 2019 EN VIVO: horarios y canales para ver ceremonia desde el Dolby Theater

La edición 91 de los premios Oscar 2019, entregados cada año por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, se realizará el domingo 24 de febrero en el Dolby Theater de Los Ángeles, California (Estados Unidos). El evento será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO en el territorio estadounidense por la cadena ABC, mientras que TNT llevará la gala a toda América Latina a través de su señal doblada al español y de TNT Series.

Esta gala de los Oscar 2019 ha generado mucha expectativa no solo porque contará con la presencia de importantes actores, directores y representantes principales de la industria cinematográfica, sino que tiene en la película mexicana Roma (de Alfonso Cuarón) a la principal candidata para ganar el premio por Mejor película.

Cabe destacar que esta cinta, en la que actúa Yalitza Aparicio (nominada a Mejor actriz), ha recibido importantes distinciones en los Critic’s Choice Awards y en los Globos de Oro, nada más y nada menos.

Acompañan a Roma en la nómina de Mejor película otras grandes producciones como Black Panther, Green Book, A Star is Born,Vice y La Favorita. En tanto, la estatuilla para el Mejor actor la disputarán Christian Bale, por Vice;Bradley Cooper, por A Star is Born; Willem Dafoe, por Van Gogh, a las puertas de la eternidad; Viggo Mortensen, por Grenn Book; y Rami Malek, por Bohemian Rhapsody.

Nadie se quiere perder esta nueva edición de los premios Oscar | EFE

En tanto, en la categoría Mejor actriz la mexicana Yalitza Aparicio (Roma) competirá con nada más y nada menos que Lady Gaga, por A Star is Born; Olivia Colman, por La Favorita; Glenn Close, por Una Buena esposa; y Melissa McCarthy, por Can you Ever forgive me?

En lo que a los directores refiere, el mexicano Alfonso Cuarón se perfila como el mejor de todos gracias a su obra monumental Roma, aunque no la tendrá para nada fácil ante Spike Lee (Infiltrado en el KKKlan), Pawel Pawlikowsky (Cold War), Yorgos Lanthimos (La Favorita) y Adam McKay (El Vicio del Poder).

grandes presentadores

Javier Bardem y Samuel L. Jackson encabezan la relación de presentadores que formarán parte de los Oscar 2019, y que tendrán la misión de dar a conocer a todos los ganadores de las estatuillas doradas.

A ellos se suma una larga lista de celebridades como la tenista Serena Williams, el actor mexicano Diego Luna y Jason Momoa, entre otros. Aquí puedes ver la nómina de presentadores para la gala del domingo 24 de febrero.

“El despliegue de talento que habrá en la ceremonia ha traído algunos de los momentos más inolvidables del cine reciente al público de todo el mundo”, dijeron los productores de la gala, Donna Gigliotti y Glenn Weiss.

Los premios Oscar 2019 se entregan el 24 de febrero en Los Ángeles | EFE

alfombra roja

La alfombra roja de los Oscar 2019 se transmitirá en el Perú a las 6:30 pm, es decir, una hora y media antes del inicio de la ceremonia principal. La misma podrá ser apreciada EN VIVO por el canal TNT (doblado al español) y TNT Series.

Oscar 2019 | canales que transmiten

La gala de los Oscar 2019 será transmitida EN VIVO para Estados Unidos por la cadena ABC. En el Perú y el resto de países de América Latina, la transmisión estará a cargo de TNT.

En España, la ceremonia será transmitida por el canal Movistar a las 2 am del lunes 25 de febrero.

Oscar 2019 | horarios

Argentina : 10 pm

: 10 pm Brasil : 10 pm

: 10 pm Colombia : 8 pm

: 8 pm Chile : 10 pm

: 10 pm Ecuador : 8 pm

: 8 pm España : 2 am del lunes 25 de febrero

: 2 am del lunes 25 de febrero Estados Unidos : 8 pm en Nueva York y Miami

: 8 pm en Nueva York y Miami México : 8 pm

: 8 pm Perú : 8 pm

: 8 pm Venezuela: 9 pm

La propia Academia ya palpita la entrega de los premios Oscar 2019 | Instagram

Oscar 2019 | Lista de nominados

Mejor película

Black Panther

Green Book

Roma

A Star is Born

Vice

La Favorita

Mejor director

Spike Lee

Pawel Pawlikowski

Yorgos Lanthimos

Alfonso Cuarón

Adam McKay

Mejor actriz

Yalitza Aparicio

Glenn Close

Olivia Colman

Lady Gaga

Melissa McCarthy

Mejor actor

Christian Bale

Bradley Cooper

Willem Dafoe

Rami Malek

Viggo Mortensen

Mejor actriz de reparto

Amy Adams

Marina de Tavira

Regina King

Emma Stone

Rachel Weisz

Mejor actor de reparto

Mahershala Ali

Adam Driver

Sam Elliott

Richard E. Grant

Sam Rockwell

Mejor guión adaptado

The Ballad of Buster Scruggs

BlacKkKlansman

Can You Ever Forgive Me?

If Beale Street Could Talk

A Star Is Born

Mejor guión original

First Reformed

Green Book

Roma

The Favourite

Vice

Mejor película de habla extranjera

Cafanaúm

Cold War

Obra sin autor

Roma

Un asunto de familia

Mejor película animada

Incredibles 2

Isle of Dogs

Mirai

Ralph Breaks the Internet

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Mejor fotografía

Cold War

The Favorite

Never Look Away”

Roma

A Star Is Born

Mejor diseño de producción

Black Panther

The Favourite

First Man

Mary Poppins Returns

Roma

mejor vestuario

Animal Behaviour

Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

Mejor montaje

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

Green Book

The Favourite

Vice

Mejores efectos especiales

Avengers: Infinity War

Christopher Robin

First Man

Ready Player One

Solo: A Star Wars Story

Mejor maquillaje y peluquería

Mejor montaje de sonido

BorderMary Queen of ScotsVice

A Quiet Place

Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

Roma

Mejor mezcla de sonido

Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

Roma

A Star Is Born

Mejor banda sonora

Black Panther

BlacKkKlansman

If Beale Street Could Talk

Isle of Dogs

Mary Poppins Returns

Mejor canción

All The Stars, Black Panther

I’ll Fight , RBG

Shallow , A Star Is Born

The Place Where Lost Things Go, Mary Poppins Returns

When A Cowboy Trades His Spurs For Wings, The Ballad of Buster Scruggs

Mejor documental

Free Solo

Hale County This Morning, This Evening

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

RBG

Mejor cortometraje documental

Black Sheep

End Game

Lifeboat

A Night at the Garden

Period. End of Sentence

Mejor cortometraje de ficción

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

Skin

Mejor cortometraje animado

Animal Behaviour

Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

Conoce el dolby theater