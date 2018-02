Oliver Stone será protagonista del festival Smartfilms en Colombia

El director y guionista estadounidense, Oliver Stone, será el protagonista del cuarto festival Smartfilms que se realizará en Bogotá en septiembre próximo, informaron los organizadores.

Durante su participación en el encuentro, que se llevará a cabo del 14 al 16 de septiembre, Stone seleccionará el Gran Smartfilm entre los nueve mejores cortometrajes realizados en las ediciones anteriores, manifestó Smartfilms en un comunicado.

Stone, ganador de tres premios Óscar y cinco Premios Globo de Oro, también impartirá una clase magistral sobre el séptimo arte a los asistentes.

El director y guionista tiene en su filmografía clásicos como “Midnight express” (1978), “Platoon” (1986) y “Born on the fourth of july” (1989), cintas que lo hicieron acreedor al Óscar.

Esos filmes y “JFK” (1991) lo llevaron a ganar el premio de mejor guion y mejor director de los premios Globo de Oro.

Smartfilms es un festival creado hace tres años donde los participantes realizan piezas audiovisuales con sus celulares y este año se realizará en Bogotá al mismo tiempo que se desarrolla en México.

“Durante las tres ediciones anteriores los organizadores han logrado reunir a más de 15.000 realizadores nuevos y profesionales, haciendo aproximadamente 2.000 cortometrajes de cinco minutos de duración”, agregó la información.

El festival cuenta con el apoyo de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la fundación Somos Panas Colombia, entre otros.