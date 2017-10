Ninel Conde deja en shock a sus fans al lucir este sexy bikini

Cada vez son más sensuales las imágenes que Ninel Conde comparte en su cuenta de Instagram. La mexicana acaba de publicar una fotografía donde luce despampanante todos sus atributos. ¡No dejes de ver esta galería!

Hace algunos días, la intérprete de “Bombom asesino” cumplió un año más de vida y aunque no quiere revelar su verdadera edad, lo cierto es que ella se ve increíble y parecen que los años no pasan sobre ella.

“Ya para qué digo si no me creen y dicen que no, que tengo 52 y que 60, pues no ya, la edad que uno representa y de la piel que acaricies, y como no acaricio más que a la de mi bebé estoy bien chavita”, dijo Ninel Conde durante una entrevista para el programa Sale el Sol.

No cabe duda de que sus millones de seguidores están más que contentos con cada “regalito” que la también actriz les hace a través de esta conocida red social. ¡Déjate encantar por Ninel Conde!