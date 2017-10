Ninel Conde y las fotos en bikini más sexys que lució en Instagram

Ninel Conde acaba de cumplir 41 años y aunque no ha querido revelar su edad, los medios mexicanos se las ingeniaron para obtener los datos exactos de la bella “bombóm asesino”.

“Ya para qué digo si no me creen y dicen que no, que tengo 52 y que 60, pues no ya, la edad que uno representa y de la piel que acaricies, y como no acaricio más que a la de mi bebé estoy bien chavita”, dijo la actriz durante una entrevista para el programa Sale el Sol.

A través de su cuenta de Instagram, Ninel Conde no ha dejado de presumir su escultural figura. Esos bikinis que ha presentado hace algunos días, no hacen más que resaltar su escultural anatomía.

Recordemos que hace unos meses dio de qué hablar precisamente porque una publicación señaló: “El bombón asesino” modificó algunos de sus documentos personales para reducir su edad. Sin embargo, la cantante prefirió no seguir hablando de este controversial tema.

No cabe duda de que sus millones de seguidores están más que contentos con cada “regalito” que la también actriz les hace a través de esta conocida red social. ¡Déjate encantar por Ninel Conde!