Nicki Minaj deja atrás su estilo rapero para lucir rubia y glamurosa

¡Sí que tiene estilo! La rapera Nicki Minaj dejó atrás su estilo urbano para lucir glamurosa en evento organizado por The New York Times Style Magazine.

Fue la propia cantante quien se encargó de compartir distintas fotografías del look que lució en prestigioso evento, donde ella fue la estrella de la noche.

“Celebrando el número ‘The Greats’ para The New York Times Style Magazine. Me dijeron que soy el tercer músico en aparecer en la portada. Un orgullo neoyorquino esta noche. Gracias a todos”, escribió Nicki Minaj en su cuenta de Instagram.

No hay dudas que Nicki Minaj sabe cómo explotar todos sus atributos, sobre todo a la hora de elegir un atuendo. No es tarea fácil, es por eso que la intérprete busca siempre innovar en la ropa que luce en las diversas galas.