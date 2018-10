Prince tendrá su propia serie documental en Netflix

La historia del cantante Prince será llevada a la pantalla chica. La plataforma de streaming Netflix anunció que realizará la serie documental del fenecido intérprete de ‘Purple Rain’.

Ava DeuVernay, directora nominada al Oscar, confirmó que será ella la encargada de la producción de esta serie documental que abordará varios detalles desconocidos de la vida de Prince.

Aunque no hay fecha de estreno se prevé que la producción llegará a la plataforma de streaming el próximo año.

A través de su cuenta de Twitter, Ava DeuVernay, aseguró sentirse “honrada y agradecida” por estar a cargo del documental de la vida de Prince.

“Prince era un genio, una alegría y una sacudida a los sentidos. Era como ningún otro. Rompió las nociones preconcebidas, rompió los límites, y compartió su corazón a través de su música. La única manera que sé hacer esta película es con amor y mucho cuidado. Me siento honrada y agradecida de hacerlo”, escribió la directora en Twitter.

“Prince was a genius, a joy and a jolt to the senses. He was like no other. He shattered preconceived notions, smashed boundaries, and shared his heart through his music. The only way I know how to make this film is with love and great care. I’m honored to do so and grateful.” https://t.co/fNsISCwtzg