“Roma”: Netflix lanzó el primer póster oficial de la película de Alfonso Cuarón

Netflix acaba de revelar el primer póster oficial de “Roma”, la película dirigida por Alfonso Cuarón que se llevó el León de Oro en la 75 edición del Festival de Cine de Venecia.

En la imagen se confirma que el estreno de la cinta será en diciembre, aunque no se precisa la fecha exacta, que según medios especializados sería entre el 13 y 14 de ese mes.

“Roma” se estrenará el último mes del año en 100 salas escogidas de todo el mundo, especialmente en Los Ángeles y Nueva York, para cumplir las normas de la Academia de Hollywood y así calificar para los premios Oscar 2019.

La imagen fue compartida también por Alfonso Cuarón en su cuenta de Twitter, junto con el siguiente mensaje: “La familia es una memoria que todos compartimos”.

La familia es una memoria que todos compartimos. Family is a memory we all share. @ROMACuaronpic.twitter.com/XdoetwRzlb