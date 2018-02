Natalie Portman sobre acoso sexual en Hollywood: "Tengo cien historias que contar"

Desde hace algún tiempo, varias han sido las mujeres que han compartido sus desagradables experiencias vividas en la industria cinematográfica. Desde Angelina Jolie hasta Uma Thurman, las figuras de Hollywood vienen alzando su voz de protesta y esta vez fue el turno de Natalie Portman.

La actriz hizo un balance sobre lo que viene sucediendo y lo que no debe volver a ocurrir, afirmando que muchas personas han intentado expresarse sobre los abusos, pero que “no han sido escuchadas”.

“Pasé de pensar ‘no tengo historias’ a ‘espera, tengo cien historias’. Creo que mucha gente tiene las mismas consideraciones consigo misma, sobre las cosas que dábamos por sentado”, dijo Natalie Portman en entrevista a ‘Porter Magazine’.

“Últimamente he estado pasando más tiempo con otras actrices, no como algo falso solo porque somos actrices y debemos salir juntas. Siento que ha habido un cambio”, agregó.

Asimismo, Portman relató una situación que vivió con un productor, aunque no quiso dar su nombre. “Estábamos los dos, pero solo una cama estaba hecha. No pasó nada, no fui agredida. Llegué al punto de decir ‘esto no me hace sentir cómoda’. Pero no estaba bien. Fue inaceptable y manipulador. Tenía miedo”, sostuvo.

“Somos silenciadas en las sombras y bajo los focos. A las trabajadoras agrícolas se les dice que no importan a nadie, que están en la sombra, que su voz no importa. Y a las mujeres en el centro de los focos se les dice ‘son la élite, no importan a nadie, dejen de quejarse, permanezcan en silencio’”, comentó la actriz, esta vez en conferencia de la campaña Time’s Up en Los Ángeles.