Nancy Wilson, cantante y ganadora del Grammy, falleció a los 81 años

La cantante estadounidense de música jazz y pop, y ganadora del Grammy, Nancy Wilson, falleció a los 81 años. Su muerte ocurrió en su casa de Pioneertown, una comunidad en el desierto de California (Estados Unidos).

La noticia fue comunicada a The Associated Press por su mánager y publicista Devra Hall Levy, el jueves en la noche. Hall también dio a conocer que la cantante falleció luego de una larga enfermedad.

Wilson estaba retirada de los escenarios desde 2011. Dinah Washington, Nat “King” Cole y otras estrellas fueron algunos de los personajes que influyeron en su música.

En la década de 1960 lanzó ocho discos que alcanzaron el top 20 de las listas de éxitos pop de Billboard. Nancy se caracterizaba por ser elegante, discreta y conservadora a veces.

Sus temas más populares son “Guess Who I Saw Today”, con la que se dio a conocer, y su éxito de 1964 “(You Don’t Know) How Glad I Am”. No le gustaba que la identificarán en una sola categoría y prefería ser llamada “estilista de canciones”.

“La música que canto hoy en día es la música pop en los 60”, dijo al diario San Francisco Chronicle en 2010. “Nunca me he considerado una cantante de jazz (…) Tomo una letra y la hago mía. Me considero una intérprete de la letra.”

La cantante, también tenía talento para la actuación, haciendo apariciones en “Hawaii Five-O” o “Police Story”, en “Meteor Man” de Robert Townshend o presentando la serie de NPR “Jazz Profiles” durante años.