Nacho Mendoza es duramente criticado por esta polémica foto en Instagram

Nacho Mendoza vuelve a estar en boca de todos. Esta vez el venezolano publicó una polémica foto en su cuenta de Instagram, donde se le ve al lado de dos perros, sin embargo un detalle en ellos molestó a muchos cibernautas.

“Qué rico es trabajar con seres tan talentosos. Photo by: @777davidstudio PD. No soy el dueño, no conozco el detalle de la pintura, solo me quise tomar la foto. Gracias”, fue la leyenda que acompañó la imagen de Nacho Mendoza.

Como se ve en la imagen, Nacho Mendoza posa al lado de dos canes pintados, uno con el pelaje de color naranja y otro azul. Indudablemente, esto generó incomodidad entre los seguidores del venezolano, quienes no dudaron en decirle de todo.

“Eso también es maltrato. Sé que Nacho no tiene la culpa, pero que por favor no promocione eso”, “Los animales son seres vivos, merecen nuestro amor y respeto”, “Deben tener cuidado, porque eso también podría considerarse maltrato”, fueron algunos comentarios que realizaron los fans del venezolano.

A pesar de todo, hubo otros seguidores del cantante que trataron de explicar que hay pinturas aptas para los animales. Cierto o no, con todos estos comentarios, para la próxima Nacho Mendoza pensará mil veces antes de publicar una imagen y más si hay animales de por medio.