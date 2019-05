Myriam Hernández halagó la voz de Susan Ochoa

Myriam Hernández por estos días graba varias ediciones para el popular programa de “Yo Soy” donde es uno de los jurados principales y que se transmite por MEGA TV, en Chile.

Cabe mencionar que Myriam Hernández es la chilena con mas presentaciones en Viña del Mar, además de haber sido conductora y jurado en varias ediciones por tanto voz autorizada se animó a opinar del triunfo de Susan Ochoa con el tema “Ya no más”.

“Pude ver el festival y me encantó que haya ganado, me encantó como interpreta y tiene un potencial increíble….yo me sentí muy feliz por el Perú”, manifestó la intérprete de “El Hombre que yo amo”.

La chilena, también se refirió a la violencia contra la mujer: “Nosotros como artistas y comunicadores debemos decirle a la mujer, habla, no te quedes callada …habla del maltrato, habla de la violencia para que no lleguen a suceder cosas terribles como el feminicidio, los hombres deben respetar a las mujeres pero la mujer debe hablar para hacer sentir de que si tiene voz….la agresión verbal ya es un indicio”

Myriam Hernández llega este miércoles 8 a la Capital en compañía de toda su banda y coros, y de su esposo y manager Jorge Saint Jean con quien lleva más de 30 años juntos.

La cantante romántica de América cantará el viernes 10 en Arequipa y el sábado 11 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

Las entradas para el Tour “Fuerza del amor” de Myriam Hernández (Arequipa y Lima), están disponibles en www.entradaya.com y en el Real Plaza de Primavera y Centro Cívico.