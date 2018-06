Muse y Bastille toman Lisboa en el estreno del Rock in Rio

Las bandas británicas Muse y Bastille tomaron este sábado el escenario principal en el estreno oficial de la octava edición del Rock in Rio en Lisboa, que congregó a decenas de miles de espectadores.

Muse cerró la jornada inaugural en el Parque de Bela Vista de la capital portuguesa con un concierto que se alargó hasta pasada la medianoche, pero del que ninguno de sus fieles seguidores se quiso perder ni un instante.

El grupo de rock electrónico formado por Matt Bellamy,* Christopher Wolstenholme* y Dominic Howard repasó algunas de sus temas más icónicos, como “Starlight”, “Hysteria” o “Plug in baby”.

Durante noventa minutos, el público lisboeta disfrutó de una completa actuación con éxitos de su larga trayectoria, como “Supermassive black hole” o “Stockholm Syndrome”, para despedirse con “Knights of Cydonia”.

Sus compatriotas Bastille protagonizaron el otro gran concierto en la inauguración del festival mientras caía la noche en la capital lusa.

En un espectáculo repleto de luces y efectos especiales, el grupo liderado por Dan Smith no defraudó y estrenó su nuevo sencillo, “Quarter past midnight”, antes de cerrar la velada con el emblemático y épico “Pompeii”.

Las hermanas californianas Haim cerraron en Lisboa la gira “Sister sister sister”, con la que ha presentado por todo el mundo su segundo álbum de estudio, “Something to tell you”, lanzado en 2017.

Danielle, Este y Alana ofrecieron una actuación dinámica a la par que simple para deleite de sus seguidores con los acordes de su marcado estilo ‘indie’ rock.

Además de su nuevo material, recordaron algunas de las canciones que las lanzaron al estrellato con su trabajo de estreno, “Days are gone”, para acabar con un solo de batería a seis manos que dejó sin palabras a los espectadores.

Diogo Piçarra fue el encargado de abrir oficialmente el mayor escenario la edición 2018 del Rock in Rio con los temas de su nuevo EP “Abrigo”.

El portugués, una de las estrellas más consolidadas en el panorama nacional, emocionó al público con un sentido homenaje a Zé Pinto, miembro del grupo Xutos e Pontapés que falleció el pasado año.

El resto de integrantes de la formación lusa realizarán uno de los conciertos más esperados del Rock in Rio el próximo viernes, en el que contarán con varios colaboradores e incluso, según está previsto, con el propio presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

La segunda jornada del festival se realizará este domingo, cuando llegará el turno de Bruno Mars, que tras haber pasado esta semana por Barcelona y Madrid llega a la capital portuguesa en la única de las cuatro fechas del festival que ha agotado las entradas desde hace meses.

El estadounidense, cuya participación fue de las primeras en confirmarse y que agotó los pases individuales para este domingo a principios de abril, cantará los temas de su exitoso tercer álbum, “24K Magic”.

Antes actuarán en el escenario principal Demi Lovato, que interpretará temas de su disco Tell me you love me; la brasileña Anitta y el portugués Agir. EFE