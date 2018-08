MTV Video Music Awards 2018: Madonna besó a Nicki Minaj en el backstage del show

Este lunes se realizó la entrega de los premios MTV Video Music Award 2018 en el prestigioso Radio City Music Hall en Nueva York. Durante la gala hubo muchas sorpresas como la presentación de Maluma”, Jennifer López y el homenaje de Madonna, quien sorprendió a todos con una nueva travesura.

Madonna volvió a encender la polémica luego que se difundiera un video en el que besa en los labios a la rapera Nicki Minaj. Lo curioso es que este beso no sucedió en el escenario, sino en el backstage.

En el video, que estaba subiendo Nicki Minaj a las redes sociales de los premios junto a Madonna, se puede apreciar como la intérprete de ‘Material Girl’ sorprende a la rapera con un corto, pero significativo beso. La reacción de Minaj fue un grito de emoción.

.@NickiMinaj and @Madonna showing each other love backstage at the #VMAs. pic.twitter.com/tTGXsKWsrp