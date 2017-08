MTV Video Music Awards 2017: El inspirador mensaje de Pink a su hija tras enterarse que se sentía fea

La ceremonia de los MTV Video Music Awards 2017 se realizó el pasado 27 de agosto en el Auditorio The Forum de Los Ángeles, Estados Unidos, el evento estuvo marcada por emotivos momentos.

Uno de ellos fue el homenaje que le hicieron a Pink con el premio honorífico a su carrera. La cantante sorprendió con su discurso, pues fue dedicado a su hija de seis años, quien le reveló días antes de la ceremonia que se sentía fea.

Luego de recibir el trofeo Michael Jackson Video Vanguard Award de manos de Ellen DeGeneres, Pink contó al público presente que su pequeña le había causado preocupación luego que le confesara que se sentía fea porque se veía “como un niño con el cabello largo”.

“Sé que no tengo mucho tiempo, pero quiero contarles una historia. Recientemente, estaba llevando a mi hija a la escuela y me dijo de la nada: ‘Mamá, soy la niña más fea que conozco’. Me sorprendí y ella continuó: ‘Sí, me veo como un chico con el cabello largo’. Me puse a pensar: ‘Tiene solo seis años, de dónde viene esto, ¿le puedo patear el trasero a la otra niña de 6 años (que se lo dijo)?’. Pero no le comenté nada. Me fui a casa y le hice una presentación en PowerPoint”, fue lo que dijo la artista al iniciar su discurso.

“En esa presentación estaban estrellas del rock andróginos, artistas que vivieron su verdad, a los que seguramente les hacían burla todos los días, pero que siguieron ondeando su bandera y nos inspiraron a todos nosotros. Entre esos artistas estaban Michael Jackson, David Bowie, Freddie Mercury, Annie Lennox, Prince, Janis Joplin, George Michael, Elton John y tantos otros. Mi hija estaba sorprendida”, agregó.

“Luego le pregunté por qué se sentía de esta manera. Me dijo que se veía como un niño. Le pregunté cómo creía que me veía yo. Me dijo que yo le parecía hermosa. Yo le dije que cuando la gente se quería burlar de mí eso era lo que me decían: que me veo como un hombre, que soy muy masculina, que mi cuerpo es muy fuerte. Le pregunté si me veía dejándome crecer el cabello, cambiando mi cuerpo o la forma en la que me presento en el mundo. Me dijo que no. Le pregunté si me veía llenando arenas y agotando entradas de conciertos en todo el mundo. Me dijo que sí”, continuó diciendo.

“Así que, niña pequeña, nosotros no cambiamos. Tomamos la grava y la cáscara y hacemos perlas. Y ayudamos a otros a cambiar para que vean más formas de belleza. Y para todos los artistas que están aquí, estoy tan inspirada por ustedes, gracias por ser ustedes mismos, por iluminarnos el camino. Me inspiran tanto. Hay muchas cosas pasando ahora en la música. Sigan brillando. Y a ti, hija mía, eres hermosa y te amo”, finalizó.