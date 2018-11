Mon Laferte cantará en vivo junto a Gwen Stefani en el programa de Jimmy Kimmel

Mon Lafarte y Gwen Stefani cantarán juntas en vivo el próximo 6 de diciembre en el programa del reconocido actor y comediante Jimmy Kimmel, considerado uno de los shows de televisión más importantes de Estados Unidos.

La intérprete chilena será la invitada estelar de la exvocalista de “No Doubt” en el segmento de “mini” conciertos de “Jimmy Kimmel Live!” y ofrecerán espectáculo gratuito que será trasmitido desde la avenida Hollywood Boulevard de Los Ángeles.

Durante esta presentación, Mon Laferte y Gwen Stefani deleitarán al público con “Feliz Navidad”, tema en español en el que colaboró la chilena como parte de la reedición del álbum “You Make It Feel Like Christmas”, que publicó la artista estadounidense en 2017 .

El anuncio del show que ofrecerán Mon Laferte y Gwen Stefani aún no aparece en la programación del espacio televisivo, pero las entradas para este espectáculo ya están disponibles vía web.

Estas sesiones musicales fueron creadas como un segmento especial de “Jimmy Kimmel Live!”, para que el público viva una experiencia exclusiva y única viendo a sus artistas favoritos.

The Killers, Coldplay, Bono Depeche Mode, Arctick Monkeys, Faith No More, Taylo Swift y Paul McCartney, entre otros, son algunos de los artistas y bandas que han pasado por este escenario.

Mientras Gwen Stefani se encuentra promocionando su álbum navideño, Mon Laferte sigue cosechando éxitos con “Norma”, su nueva producción musical que estrenó hace apenas algunos días.