Moisés y los diez mandamientos: Guilherme Winter se presentó en programa argentino con la gorra de Perú

A unos días del gran encuentro deportivo entre Perú y Argentina, Guilherme Winter no dudó en expresar su apoyo a nuestro país tras presentarse en un programa argentino con nada menos que una gorra peruana.

El recordado interprete de Moisés, de la exitosa novela “Moisés y los diez mandamientos”, sorprendió a los conductores del programa Morfi, todos a la mesa al verlo pasar al set con esta sentida prenda que contaba con nuestro escudo nacional.

El actor llevó la entrevista con total naturalidad, la cual fue seguida por los profesionales animadores.

Cabe recordar que meses atrás, Guilherme Winter señaló en una entrevista que, desde muy pequeño, se siente unido al Perú, pues le encantaba la camiseta de la selección de fútbol.

“Yo creo que la camisa de Perú es una de la más bonitas. Cuando era niño, yo jugaba para Perú. Tenía mi camiseta con el número 16”, señaló el actor de Moisés y los Diez Mandamientos.

Guilherme Winter llegó al programa para promocionar la película “Desearás al hombre de tu hermana”, donde comparte roles con Carolina “Pampita” Ardohain, Mónica Antonópulos, Andrea Frigerio y Juan Sorini.

"No me pongo celoso por las escenas que hace @gitie" No te pierdas la entrevista a @GuiWinter en #MorfiTelefe pic.twitter.com/qqQxv1AlAL