Miss Universo 2018: Steve Harvey y el singular pedido que hizo antes del certamen

Steve Harvey, el polémico presentador que es recordado por haber confundido el nombre de la ganadora del Miss Universo 2015, llegó a la ciudad tailandesa de Bangkok, pues será el anfitrión del certamen de belleza por cuarto año consecutivo.

El actor y comediante estadounidense anunció por error a la venezolana Ariadna Gutiérrez como ganadora del Miss Universo 2015 cuando en realidad la candidata que se llevó la corona fue la filipina Pia Wurtzbach, por lo que tuvo que rectificarse.

Tras su arribo territorio tailandés, Steve Harvey aseguró sentirse “muy bien” de volver a ser el anfitrión del Miss Universo. “Obviamente algo bueno debo estar haciendo para que me quieran de regreso”, señaló entre risas.

Al ser consultado sobre su participación como presentador de las candidatas del Miss Universo 2018, Steve Harvey bromeó e hizo referencia al lamentable error que lo hizo conocido mundialmente.

“Lo único que tengo que practicar es el final, cuando digo quién es (la ganadora), eso es lo único que tengo que hacer bien. No me importa dónde tengo que pararme, no me importa hacia qué lado debo caminar”, dijo.

“Solo me importa cuando digo: ‘Y la nueva Miss Universo es …’ Necesito que todos oren por mí”, agregó Steve Harvey al revivir el penoso momento del que fue protagonista .

Por otro lado, Steve Harvey indicó que Filipinas es un país “realmente genial” y recordó con mucho cariño a las personas que viven ahí. “Apoyaron mucho a Pia (Wurtzbach). Cuando hicimos el Miss Universo en Filipinas estuvo muy bien. Es gente muy amable”, agregó.

DATOS

- La final del Miss Universo 2018 se llevará a cabo en el IMPACT Arena, Muang Thong Thani de Bangkok, en Tailandia, el lunes 17 de diciembre, pero debido a la diferencia horaria, este concurso será visto en nuestro país la noche del 16 de diciembre.

- El panel de jueces que evaluará a las 94 candidatas que compiten por la corona del Miss Universo 2018 estará compuesto únicamente por mujeres, quienes se encargarán de elegir a la sucesora de la sudafricana Demi-Leigh Nel-Peters.