Millie Bobby Brown demuestra su talento para el canto en el show de Jimmy Fallon

Millie Bobby Brown sorprendió al conductor del programa estadounidense “The Tonight Show”, Jimmy Fallon, al cantar una canción de Amy Winehouse y revelar haber sido fan de la artista.

Luego de compartir un adorable video de cuando tenía 5 años cantando “Valerie”, Jimmy Fallon invitó a Millie Bobby Brown a cantar durante su show.

La actriz de “Stranger Things” impresionó a más de uno al cantar un fragmento del tema “You Know I’m No Good” de Amy Winehouse.

Jimmy Fallon se sorprendió y aplaudió a Millie Bobby Brown, para luego hablar sobre su participación en “Godzilla: King of the Monsters”, sobre sus tortugas y el peculiar nombre con el que se autodenomina gracias a “Game of Thrones”.

Posteriormente, Millie Bobby Brown participó con Jimmy Fallon en un sketch llamado “Beat Battle” donde cantaron diversos singles aleatorios.

Como se recuerda, Millie Bobby Brown volverá a interpretar a Eleven en la próxima entrega de “Stranger Things”, la cual se estrenará en Netflix el 4 de julio.