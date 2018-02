Millie Bobby Brown: ¿Cómo nació el amor entre la actriz de “Stranger Things” y Jacob Sartorius?

¡Nació el amor! La protagonista de “Stranger Things”, Millie Bobby Brown, acaparó la atención de sus seguidores al publicar una fotografía en su cuenta de Instagram, luciéndose al lado del cantante de Chapstick, Jacob Sartorius.

A través de la red social, la actriz Millie Bobby Brown con tan solo 13 años confirmó su relación con el cantante Jacob Sartorius con el siguiente mensaje: “Feliz Día de San Valentín, J”, el cual ha alcanzado más de 4 millones de “Likes”.

Jacob Sartorius no se quedó atrás y le dedicó este tierno mensaje a la actriz. “Feliz día de San Valentín a esta hermosa niña… Extraño comer chick fil contigo todos los días”, escribió el cantante en una imagen donde salen los dos riéndose.

¿Cómo nació el amor entre la actriz Millie Bobby Brown y Jacob Sartorius?

Este romance fue muy especulado por diversos medios desde el mes de octubre pasado, debido a una imagen que subió la actriz Millie Bobby Brown en su historia de Instagram, donde se la veía acompañada del cantautor estadounidense Jacob Sartorius.

A partir de ese momento, cada celebridad independientemente empezó a publicar algunas instantáneas con tiernos mensajes, el cual se prestó para más interpretaciones sobre una supuesta relación.

A la vez, se señaló que la pareja habría pasado año nuevo en Disneyworld, junto a la familia de la joven actriz.

Y el 12 de enero de este año, Millie Bobby Brown publicó una foto donde se la ve abrazando un oso de peluche y la subtituló: “Gracias por el oso”. Algunos medios estadounidenses señalaron que aquel presente habría sido de Jacob Sartorius porque a él le gustó la foto y comentó, con un emoji de corazón acompañado del siguiente mensaje: “Desde luego”.

No cabe duda que la joven pareja escogió el día perfecto, San Valentín, para presumir su gran amor en Instagram. ¿Qué opinas?

Millie Bobby Brown es una actriz y modelo británica.Comenzó su carrera en la actuación cuando se mudó a Orlando (Florida) en 2011. Actuó en la serie de la BBC Intruders y apareció en diversas series de televisión, incluyendo Once Upon a Time in Wonderland, NCIS, Modern Family y Grey’s Anatomy. Es mayormente conocida por su papel de Eleven en la serie Stranger Things de Netflix.

Jacob Sartorius es un cantante infantil estadounidense y personalidad de Internet, que saltó a la fama a través de las redes sociales desde la publicación de videos de sincronización de labios en musical.ly.