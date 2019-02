Miley Cyrus: ¿Por qué asistió al estreno de película “Isn't It Romantic” en reemplazo de Liam Hemsworth?

Miley Cyrus reemplazó a su esposo, Liam Hemsworth, el último lunes en el estreno de la película “Isn’t It Romantic” (“¿No es romántico?”) que se llevó a cabo la noche del lunes en The Theatre at Ace Hotel de Los Ángeles en California (Estados Unidos), debido a que el actor de Hollywood se encuentra hospitalizado.

Con un llamativo y vaporoso vestido rojo que tenía una larga cola, Miley Cyrus posó para el lente de los fotógrafos y ofreció algunas declaraciones a la prensa junto a Rebel Wilson y Priyanka Chopra, las compañeras de reparto de Liam Hemsworth.

Cuando se le preguntó qué era lo más romántico que había hecho en su vida, Miley Cyrus, quien se casó con Liam Hemsworth en diciembre de 2018 en una ceremonia privada, dijo: “Tal vez sea lo que estoy haciendo, estoy aquí para promocionar la película de mi marido, eso es bastante bueno. Me lo debe”.

Miley Cyrus, quien se presentó la noche del domingo junto a Dolly Parton en los Premios Grammy, no dio detalles sobre el estado de salud de Liam Hemsworth y solo dijo que “está decaído. No se siente bien en este momento”. “A los artistas nos cuesta mucho cuidarnos a nosotros mismos”, agregó.

Asimismo, Miley Cyrus se pronunció sobre el hecho en su cuenta de Instagram en donde dio más detalles de lo que le ocurrió a Liam Hemsworth. “Estoy tan orgullosa de mi astuto esposo y su nueva película #IsntItRomantic. Lamentablemente, no pudo asistir debido a razones de salud… Pero se está recuperando y aprovechando este momento para descansar o recuperarse”, indicó inicialmente.

“Es difícil para los artistas anteponerse a sus proyectos, pero esta vez fue crucial… Me enorgullece representarlo a él y su increíble trabajo. ¡Qué feliz de verlo brillar en esta comedia! Él es la persona más divertida que conozco, y ahora el mundo puede ver al Liam con el que me despierto todos los días… La más suertuda”, agregó.

Por su parte, Liam Hemsworth usó su cuenta de Instagram para disculparse por no asistir al evento y agradeció a su esposa por haber ido. “Lo siento chicos. Estuve lidiando con algunas cosas de salud bastante molestas los últimos días. ¡Suerte que tengo a la mejor chica del mundo para representarme!”, escribió el actor.