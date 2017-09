Miguel Bosé muestra rostro de sus hijos tras denunciar que es víctima de extorsión

Miguel Bosé denunció a través de sus redes sociales que es victima de extorsión, por que se ha visto en la necesidad de revelar la identidad de sus hijos. El cantante indicó que malhechores hackearon su correo.

“Me han hackeado el correo. Me han robado archivos fotográficos de familia y me están extorsionando desde hace semanas y por eso no paso. Están tratando la venta del material a terceros. Por esa razón y para interrumpirle el negocio a mi agresor me veo obligado a hacer esto y a mostrar las identidades de mis hijos que desde su nacimiento he protegido tanto y mantenido en anonimato”, escribió el cantante en sus redes sociales.

“Espero que, no obstante esta decisión forzada, la discreción hacia los menores de mi familia siga siendo respetada por todos como hasta ahora se ha hecho”, acotó.

Junto a este texto, el cantante español difundió la foto de sus pequeños hijos, donde se les ve claramente el rosto. Por esta imagen, malhechores le estarían pidiendo grandes cantidades de dinero.

Tras esta publicación, los fans de Miguel Bosé no dudaron en darle su respaldo total y aplaudir el gesto del cantante, resaltando su valentía y la forma de luchar contra los extorsionadores.