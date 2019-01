Miguel Bosé se pronuncia tras polémica sobre su estado de salud

Miguel Bosé envió un saludo por Año Nuevo en Instagram que alarmó a sus fans por su aspecto, quienes consideraron que el cantante podría estar atravesando un problema de salud. Es por ello que él y su mánager se pronunciaron frente a los rumores.

Octavio Padilla, el mánager de Miguel Bosé, aseguró que el artista estaba en perfecto estado de salud según explicó a Efe: “Esos comentarios son tonterías, Miguel está sensacional, es todo lo que puedo decir”.

Sin embargo, estas declaraciones no fueron suficientes y Miguel Bosé grabó un video en Instagram donde revela que no está atravesando ningún problema y que no hará caso a ‘tonterías’.

“Estoy de vacaciones, estoy tranquilo, estoy feliz y no voy a contestar a ninguna tontería, vale, feliz año”, expresó Miguel Bosé en el clip de Instagram.

Muchos de sus seguidores de Instagram se mostraron contentos y emocionados por ver a Miguel Bosé más vigoroso y negar algún problema de salud.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que el músico, que reside en México, genera preocupación en sus fanáticos por su salud, ya que en noviembre de 2018 durante la celebración de los Premios Grammy Latino, el cantante preocupó por su aspecto y voz.

Asimismo, Miguel Bosé compartió una foto en Instagram en la que aparece luciendo sonriente en un playa caribeña: “Arrancando el año en el paraíso, mejor imposible”.

Fuente: EFE