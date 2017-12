Famoso actor mexicano vive en la calle y acusa a su expareja de haberle quitado todo

Carlos Peniche, sobrino de Arturo Peniche, vive un verdadero drama luego que asegurara que su expareja, Paula Esmeralda, lo dejó en bancarrota. A través de un reportaje que el programa ‘Ventaneando’ emitió, el actor contó el duro episodio que atraviesa tras esta traición.

Durmiendo en las calles y alimentándose de la caridad de las personas, Carlos Peniche, aseguró que no puede recurrir a sus familiares, ya que todos se encuentran fuera de México y que lamentablemente no cuenta con el apoyo de nadie.

“Mi mujer me quitó todo mi dinero, la casa, 250 mil dólares, me quitó las tarjetas, me dejó en la calle. No puedo recuperar nada de mis pertenencias. Estoy sobreviviendo el día a día”, expresó.

El actor explicó que la única manera de comunicarse con su familia es a través de las redes sociales. Sin embargo, aseguró que prefiere mantener en reserva su estado crítico por el que pasa.

Según Carlos Peniche, todo empezó cuando decidió irse de gira con su expareja, ya que ella es cantante. Al pasar los días, él descubre que mantenía un amorío con un músico y tras una fuerte discusión, queda fuera del tour.

“No puedo entrar a mi casa, me puso una orden de restricción. Lo más penoso es que puse todo a su nombre y ahora ella me dejó sin nada”, dijo.

El mexicano, quien tiene 15 días viviendo en las calles, también explicó que tras este duro episodio en su vida, se encuentra en una fuerte depresión que lo ha llevado a refugiarse en el alcohol. *“No consumo drogas, pero sí estoy bebiendo alcohol”*.

