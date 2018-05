Marjorie de Sousa luce minivestido rojo y calienta a todos con sexy baile

Marjorie de Sousa formó parte de un show benéfico en Ontario, y lo hizo nada menos que como cantante. Para la ocasión, la rubia lució un espectacular vestido rojo y las fotos de su participación no dejan de recibir ‘me gusta’ en las redes.

En el evento, Marjorie de Sousa se dejó ver con un minivestido color rojo que hizo resaltar su perfecta figura. Además, el pronunciado escote que presentaba la prenda se robaba la atención de todos en varios pasajes del show.

A través de Instagram, Marjorie de Sousa agradeció por la oportunidad y miles en las redes ya empiezan a preguntarse si la venezolana debería dejar los sets de TV para enfocarse de lleno en el canto.

“¡Gracias Dios por tanto! Por seguir caminando de nuestra mano, por no soltarnos… de tu mano, hermosa noche. @unidosporlamusica gracias por tantos reconocimientos por mi carrera. Me llenan el alma y me dan mas fuerzas. Thank you @cityofontario #mayorpaulleon”_, escribió Marjorie de Sousa en la publicación.

“También gracias al consulado de Mexico en #sanbernardino por tanto esta mágica noche, gracias equipo @alepalomera1 @mediaconceptspr @vanessaarellanomakeup @julianhairstudio, a mi amado @mitzyofficial por tu amor infinito, a mis compañeros de pista @mikebautista0707 @cavika31 y no podían faltar mis sousatic@s. Gracias por siempre estar”_, añadió la actriz.