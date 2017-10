Maribel Guardia lució este sexy vestido negro y se robó los suspiros de sus fans

Maribel Guardia no dudó en responderle a sus detractores, luego que la criticaran tras ser nominada a los premios Grammy Latino. Como se sabe, la mexicana entró a competir por la categoría de ‘Mejor Disco Banda’ por la producción Besos Callejeros.

Durante una entrevista para el programa ‘Ventaneando’, la mexicana aclaró lo que piensa de las criticas que ha recibido.

“Que disfruten. Yo estoy tan contenta, no me van a quitar la sonrisa. Tú no eres monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Eso pasa todos los años con todos los nominados, porque los que no quedan se enojan y dicen que ese no debió, que el otro también. Ya habrá oportunidad para todos”, expresó.

Maribel Guardia asegura que “no entiende a la gente que es tan envidiosa”, ya que ella celebra el logro de las otras personas e incluso, le hace feliz que cuando “a la gente le va bien”.

“Peor tantito (que la molestia sea de los colegas) porque entonces son más envidiosos de los que están así”, acotó.