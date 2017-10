Maribel Guardia aclara que nunca golpeó a Cynthia Klitbo

Luego que Cynthia Klitbo la acusara de haberla golpeado, Maribel Guardia aclaró que nunca le levantó la mano a la actriz. La costarricense señaló que en la obra, donde participa con la mexicana, no existe alguna escena en la que tuviera contacto físico con ella.

“No hay ninguna escena, en la que alguna de las actrices nos toquemos o nos empujemos, en la obra no existe. No, nunca le pegué, jamás en mi vida, y no, la verdad es que no tengo tiempo de twittear, yo casi no uso el Twitter y cuando estoy ensayando mi teléfono lo dejo por ahí perdido”, indicó.

“Lo único que te voy a decir es que yo, en todas las telenovelas que he hecho, nunca he llegado tarde en una novela, tengo así como que todo incólume porque soy la verdad muy profesional y muy responsable, yo creo que las carreras se hacen por eso; a veces no se queda la mejor, pero sí la más responsable, y yo soy muy responsable”, acotó la actriz.

Con esa afirmación Maribel Guardia dio el tema por terminado y habló de su nieto, de quien no deja de presumir en sus redes sociales.

“Mi “Pitufito” está hermoso, estoy enamorada, tiene 5 meses y es muy simpático, todo el tiempo se ríe, sólo medio llora cuando quiere tomar su lechita y bye, bye. Vive la mitad del tiempo en Cuernavaca y la mitad del tiempo conmigo en la casa, entonces lo estoy disfrutando mucho”, señaló.