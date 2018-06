Mariah Carey revela cual es el secreto para superar sus problemas de salud mental

Mariah Carey ha sorprendido a la opinión pública y a sus miles de fanáticos luego que diera una entrevista al programa de televisión “Lorraine”, donde habló de la terapia que practica para superar sus problemas de salud mental.

Para alegría de sus seguidores y el bienestar de Mariah Carey, la perspectiva de la estrella americana cambió drásticamente hace algunos meses cuando se dio cuenta, en primer lugar, de que no tenía nada de qué tener vergüenza, y en segundo, que la mejor manera de combatir su problema que involucraba un estilo de vida más saludable con su entorno.

“Lo que mucha gente parece no entender es que, ante todo, somos humanos y en la vida hemos de enfrentarnos a un sinfín de dificultades. Los contratiempos pueden ser diferentes, pero en el fondo no hay persona que no tenga que superar adversidades“, explicó Mariah Carey en el programa de televisión “Lorraine”, que se emitió a finales del 2017.

Mariah Carey aclaró que lo importante para su mejoría fue mantenerse optimista y con las esperanzas intactas, elementos fundamentales para salir victorioso de este tipo de dificultades.

La intérprete de “Without You” reveló, en la impactante entrevista a People con la que hizo pública su condición, el trastorno bipolar tipo II que lleva luchando desde el año 2001, que el componer música y cantar han sido dos de las actividades que le han ayudado con su recuperación.