Marcelo Tinelli imitó a Miley Cyrus y se subió a una bola de cristal gigante

Al mismo estilo de Miley Cyrus, el conductor argentino Marcelo Tinelli sorprendió a todos al realizar un atrevido reto donde tenía que subirse a una bola gigante de cristal.

En el programa ‘Bailando 2018’, el conductor aplaudió la performance del participante Flavio Mendoza, quien retó al animador a subirse al enorme aparato para que sintiera en carne propia lo que siente un bailarín.

Pese a su miedo a las alturas, Marcelo Tinelli aceptó el reto y subió, con dificultad, a la gran esfera que estaba sostenida con una soga. Al parecer, Tinelli no esperaba que elevaran la bola de cristal, porque conforme se fue elevando, Tinelli se abrazaba más fuerte a ella.

“No seas boludo, me voy a caer, cuidado con la dentadura, ¡Están locos, paren! ¡Están los faroles!”, se le escuchaba gritar al conductor.

“Me está apretando la parte de adelante, chicos. Por favor. Paren que me mareo y no me gustan las tazas”, expresó en broma Tinelli.

Cuando Tinelli descendió de la esfera, solo atinó a bromear con la aventura. “El año que viene puedo estar en Stravaganza (programa concurso), no sé si quieren que esté cantando o bailando”, refirió.

Más tarde no dudó en escribir a través de sus redes sociales: “Volví a casa adolorido en todo el cuerpo por hacer todo eso. Se lo dejo a Flavio (coreógrafo)”.