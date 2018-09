Marcelo Tinelli estalló contra su equipo de producción tras cometer error

Marcelo Tinelli regresó a lo grande a las pantallas con su programa ‘Bailando’, en su edición 2018, pero lo que sucedió en el programa en vivo, lo tomó por sorpresa y generó su malestar.

El último martes empezó la competencia del programa con el baile de tres parejas, y como puede suceder en un programa en vivo, el equipo de producción cometió un error que el conductor Marcelo Tinelli no tomó nada bien.

Antes de empezar la gala, Marcelo Tinelli presentó a los miembros del jurado y, como era de esperarse, bromeó con Florencia Peña, madre del novio de su hija.

“Es una de las grandes actrices argentinas y es mamá de un chico que sale con mi hija, pero la verdad es que no entiendo mucho eso ni me voy a poner a discutir ahora porque no quiero hacer de esto una comedia de enredos”, dijo Tinelli con humor tras presentar a su consuegra.

Pero lo que molestó a Tinelli fue que tras esta presentación, en la pantalla principal del estudio apareció una foto de Juanita, la hija menor del presentador, junto a su exnovio, un adolescente que no es el hijo mayor de Peña, Tomás Toto Otero (15).

Esta fue la primera fotografía que colocaron. (Foto: Captura de video)

“Traten de ponerle al novio actual, no al viejo, porque acá se va a armar quilombo (problema) con el Toto”, señaló Marcelo Tinelli entre las risas del público.

“Antes de empezar el programa, dijimos que no íbamos a fomentar la violencia, pero, perdón, le voy a pegar a alguien y vuelvo”, agregó Tinelli antes de abandonar el estudio para dirigirse a la cabina de control.

Luego, al llegar a la sala de controles, el conductor Marcelo Tinelli le reclamó a los que manejaban la cabina por haberse equivocado de fotografía. El productor Juan Pablo Martínez fue quien asumió la culpa y Tinelli le pidió que mirara al frente para darle un fuerte “coscorrón”.

“¿Cómo van a poner al pibe anterior? ¡Que pedazos de pájaros estos dos! Setenta años trabajando ahí para poner una foto, hace nueve meses que no aprietan un botón y ponen al novio anterior en lugar de poner a Toto! ¡Qué tipos idiotas! Y eso que tienen experiencia en los medios”, decía Tinelli mientras regresaba a la pista.

Cuando parecía que todo se había solucionado, Tinelli volvió a quejarse al ver que cambiaron la fotografía y pusieron otra donde aparece Juanita y su actual novio besándose.

“Escúchame estúpido, ahora pones esa foto y te haces el “canchero” si hay otra foto en donde él no la está besando y si hay un tipo que no es celoso soy yo. Cambia esa foto, idiota, ¿a quién le interesa?”, sentenció Marcelo Tinelli, no sin antes decir que prefería a “su equipo del año pasado”.