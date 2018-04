Maluma: reúnen más de 10 mil firmas para que no cante en España

¡Para no creerlo! A pesar que Maluma es un artista querido por muchas personas, otros no lo verían con muy buena cara. Más que todo en la ciudad de Palencia (España), donde han reunido más de 10 mil firmas para que el colombiano no se presente.

Sí, así como lo lees, esta vez un grupo de personas expresó su molestia contra Maluma, indicando que las canciones del cantante tienen letras “machistas” y que no están de acuerdo que el gobierno local promocione el evento, así lo expresaron para el diario El País de España.

“Hay que impedir que Maluma se convierta en parte de la oferta musical de las fiestas. Sus letras machistas, misóginas y degradantes hacia todos y hacia las mujeres en particular no deberían de formar parte del programa” se lee en la página change.org de la campaña online contra Maluma.

Pero todo no quedó ahí, el diario El País de España se comunicó con los organizadores del evento, quienes indicaron que el concierto de Maluma no se cancelará, a pesar que hayan muchas personas en contra del reguetonero.

Ellos aseguraron que respetan las opiniones de todos, por el derecho de la libertad de expresión, pero no habrá ninguna cancelación del concierto del colombiano, quien sigue con su gira por los Estados Unidos.