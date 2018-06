Maite Perroni envía mensaje de aliento a Selección Peruana antes de su primer partido

La actriz y cantante mexicana Maite Perroni confesó que también vive la fiebre de la Copa del Mundo Rusia 2018 y envío éxitos a todos los jugadores de la Selección Peruana que mañana sábado tienen su primer encuentro frente a Dinamarca y marca el retorno de Perú a un mundial de fútbol después de 36 años.

“Me imagino que esta euforia del mundial en Perú está a todo dar, puesto que después de 36 años volverán y deseo que sea una llegada con éxito y disfruten mucho de su selección. Creo que no hay nada mejor que ser patriota y disfrutar lo que hacen los nuestros”, dijo la actriz.

“Yo debo confesar que el fútbol a mí cada cuatro años es cuando me gusta. La verdad entre ese tiempo me da lo mismo, pero cada cuatro años me pongo también la camiseta de México, veo todos sus partidos y se me acaba la voz de echar porras, porque siempre es muy aspiracional, y siempre motiva muchísimo el poder apoyar a tu patria, a tu gente, y ver a tus jugadores, aunque te enojes con ellos y aunque hagas berrinche. Creo que siempre es un momento de mucha energía y deseo la mejor energía y la mejor vibra acompañe a todos los jugadores de Perú que después de 36 años está nuevamente en un mundial”, confesó desde México reservándose el score frente a Dinamarca y cogiendo en manos la camiseta de la selección nacional.

Maite Perroni vuelve a Lima el próximo 8 de julio para presentar su “Live Tour 2018” en el C.C. Bolivar de Pueblo Libre para el esperado reencuentro después de doce años con los incondicionales fans rebeldes. Actualmente, Maite es la artista mexicana más escuchada en la plataforma digital Spotify y su videoclip “Loca” cuenta con más de 180 millones de vistas en Youtube.

Las entradas y el meet & greet para su concierto están a la venta en TU ENTRADA de Plaza Vea y Vivanda.