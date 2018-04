Magda Rodríguez revela por qué Andrea y Galilea no entrevistaron a Atala Sarmiento

La ausencia de Andrea Galarreta y Galilea Montijo en la emisión del día jueves en el programa “Hoy”, donde estuvo presente Atala Sarmiento, generó diversas preguntas en las redes sociales, sobre todo entre los seguidores del conocido matutino.

Tras este episodio, Magda Rodríguez , productora del conocido programa de Televisa, aclara por qué no estuvieron las conductoras principales del espacio televisivo, quienes tendrían que haber entrevistado a la exconductora de “Ventaneando”, Atala Sarmiento.

Como se conoce, Atala Sarmiento renunció a TV Azteca, esto generó varias especulaciones sobre la supuesta integración en algún programa de Televisa, sin embargo, todo se descontroló en el ciberespacio cuando la misma expresentadora del programa “Ventaneando” anunciara que estaría en el programa “Hoy”.

En una entrevista para El Universal, Magda Rodríguez declaró que muchos rumores son falsos y que la única verdad es que fue su decisión que Atala Sarmiento esté en las instalaciones de Televisa.

“El formato está establecido, nosotros invitamos a Atala porque todos los días tenemos un número de invitados para llevar contenidos”, aclaró Rodríguez.

En ese mismo contexto, la productora de “Hoy” informó que por cuestiones estratégicas deciden qué invitada puede estar presente en el set del programa.

“Fue una decisión personal porque nosotros distribuimos los segmentos de cierta forma para que todos los conductores no estén juntos (…) leí una nota que (Andrea y Galilea) no se llevaban (con Atala), yo preferí que en un momento dado viniera un invitado de moda (…) y decidí llevar el asunto de la moda con las chicas. Me pareció que por el número de conductores era como tenía que ser”, sentenció Magda Rodríguez .