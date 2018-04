Magaly Medina a Tilsa Lozano: "Yo soy diva pues"

Hace unas semanas Tilsa Lozano aseguró que Magaly Medina nunca le respondió un saludo cuando estaba trabajando en las mismas instalaciones de Latina. La conductora de la “Purita Verdad” no se quedó callada y respondió fuerte y claro.

Magaly Medina en conversación con el diario Trome habló sobre las declaraciones que dio Tilsa Lozano.

“Yo no hablo de otras personas. No me interesa. Yo soy diva, pues. ¿No dicen que soy sobrada y malcriada? ja, ja, ja”, expresó Magaly Medina.

Por otro lado, manifestó que no se siente satisfecha con la sintonía de la “La Purita Verdad”, pues todavía cree que falta ajustar el equipo con el que trabaja.

“Nunca me siento satisfecha, siempre busco más. No te puedo decir si habrá cambios, porque estamos en plena etapa de conformación de equipo. Recién tengo un equipo semicompleto”, indicó.