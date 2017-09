Madre de Selena Gomez conmueve a fans al enviar emotiva carta tras operación de artista

Tras muchas meses de angustia por el estado de salud de Selena Gomez, su madre, Mandy Teefy, envió un conmovedor mensaje donde contó cómo se sentía tras el duro momento que pasaba su hija.

A través de su cuenta de Instagram y usando la misma imagen que Selena publicó para dar a conocer sobre su operación, Mandy narró detalle a detalle lo que para ella como madre ha significado esta dura batalla.

“Como madre, me sentía frustrada y muy asustada, porque la única contribución que podía hacer era rezar por las dos y por la bella familia de Francia. Estoy convencida de que me habrán vetado de ese hospital, porque mamá osa estuvo muy alterada en todo momento. Selena ha ganado un riñón y yo he podido asegurarme de que mi niña está a salvo, pero en el camino también me he llevado una nueva hija”, escribió Mandy en la famosa red social.

Antes de concluir, Mandy Teefy expresó su agradecimiento incondicional a todos los seguidores de Selena Gomez , sobre todo a Francia Raisa, ya que la considera una hija más.

“Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí para Sel, para Francia y para nuestras familias. Hemos sobrevivido por todo el amor y las oraciones que nos habéis transmitido, y por supuesto también por Dios”, aseguró en la misma publicación.