Madonna recuerda a Avicii con desconsolado mensaje en Instagram

El DJ sueco Avicii falleció este viernes a los 28 años y, como suele suceder con noticias de esta índole, distintos colegas y figuras de la música acudieron a las redes para expresar su tristeza, entre ellas la denominada ‘reina del pop’, Madonna.

“Tan triste, tan trágico. Adiós, querido y dulce Tim. Se fue demasiado pronto”, escribió Madonna junto a una fotografía en la que aparece al lado del fallecido Avicci, ambos muy sonrientes.

Como se sabe, Avicii, considerado una de las estrellas de la música electrónica de los últimos años, fue encontrado muerto en Mascate, capital de Omán, según informó su representante Diana Baron.

“Es con gran pesar que anunciamos la pérdida de Tim Bergling, también conocido como Avicii”, manifestó Diana Baron, quien además añadió que la familia “está destrozada y pedimos a todo el mundo que, por favor, respeten su necesidad de privacidad en este momento difícil. No se harán más declaraciones”.

Como se sabe, en marzo del 2016, Avicii anunció su retiro temporal de los escenarios para explorar otros campos, dejando siempre abierta la posibilidad de regresar pronto. Sin embargo, habría sufrido problemas de salud en los últimos años, entre ellos la pancreatitis aguda.

So Sad……. So Tragic. Good Bye Dear Sweet Tim. Gone too Soon. pic.twitter.com/l7FDKCu6K4