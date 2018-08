Macaulay Culkin reveló que rechazó protagonizar la serie ‘The Big Bang Theory’

Son muchos los actores y personalidades que participaron en ‘The Big Bang Theory’ actuando de sí mismos, entre ellos: Carrie Fisher, Charlie Sheen, Elon Musk, Leonard Nimoy, Stephen Hawking, entre otros. Sin embargo, Macaulay Culkin no participará nunca, aunque en la serie hayan querido contar con él desde un inicio.

Macaulay Culkin, recordado por actuar cuando era niño en ‘Mi pobre angelito, reveló que rechazó la posibilidad de protagonizar la serie ‘The Big Bang Theory’ hasta en tres oportunidades.

En el último podcast de Joe Roban Experiencia el actor ha contado el motivo de su polémica decisión, su respuesta fue simple: “no me veo haciendo de mí mismo”.

“Me querían para ‘The Big Bang Theory’ y les dije que no porque la premisa era algo así como, ‘dos frikis astrofísicos y una chica guapa que se va a vivir con ellos… ¡Tachán!. Yo les dije, ‘No, gracias, estoy bien’. Después me llamaron de nuevo y les volví a decir ‘No, no, no. De nuevo, me halaga, pero no’. Y luego me contactaron una vez más e incluso mi manager me insistió un poco”, contó el actor.

Macaulay Culkin hace referencia a un episodio piloto que nunca vio la luz en el que las protagonistas eran dos mujeres. En ese capítulo, a él le ofrecieron interpretar a un personaje similar a sí mismo. Sin embargo, el público no tuvo la respuesta esperada y la historia dio un giro hasta llegar a la serie que todos conocemos.

¿Se arrepiente? Sobre cómo se siente, tras ver que la serie lleva 11 temporadas cosechando éxitos, Macaulay reconoció que aunque “tendría cientos de millones de dólares ahora mismo si hubiera aceptado”, no se arrepiente de nada. “Me estaría dando cabezazos contra la pared”, aseguró entre risas.