Mabel Moreno y sus similitudes con la imponente Maria del Pilar, de La Ley del Corazón

Fuerte, imponente y frontal, así es Maria del Pilar Garcés, personaje que interpreta la bella actriz Mabel Moreno en la telenovela La Ley del Corazón. ¿Pero qué hay detrás de su papel, de la letrada que lucha por las mujeres en la prestigiosa marca de abogados Cabal – Ortega – Domínguez? Peru.com tuvo una extensa entrevista con la bella colombiana de la exitosa producción de Telemundo Internacional, la cual podemos ver de lunes a viernes a las 8 p.m.

¿En qué se parece Maria del Pilar con Mabel Moreno?

La similitud que yo le encontré a Maria del Pilar conmigo es el sentido del humor, el carácter fuerte. Ella es una mujer independiente, frontal, que te dice las cosas de frente, no tiene anestesia. Me gustaría tener su frescura, ella es más tranquila que yo, tranquilidad para abordar la vida. Aunque cuando se enoja todos salen corriendo (risas), pero fuera de eso es una mujer fresca.

¿Cómo te preparaste para encarnar a una abogada, con frases que incluían códigos y leyes muchas veces complicadas?

Cada actor se preparó por su cuenta. Yo tengo la suerte de que mi tía es juez, ella me ayudó con la preparación, tenía la confianza de hacerle preguntas y se tomó el tiempo de explicarme cada caso que abordaba en la telenovela para darle realismo. Eso me ayudó a darle más fuerza a mi personaje.

¿Por qué crees que ha calado tu personaje en la telenovela, a pesar de no ser uno de los principales?

Siento que es porque Maria del Pilar es una mujer empoderada, que sabe para dónde va, no le interesa ponerse en el plan de victima y decir “ven, rescátame”, yo creo que eso es importatísimo. Ya era hora de darle voz y voto a un personaje tan real como Maria del Pilar. Una mujer jamás se queda esperando que le caigan las cosas, tanto madres y mujeres que no tienen hijos. Nuestra realidad ya no son mujeres que esperan a su príncipe azul.

Ahora que La Ley del Corazón es trasmitido por Telemundo Internacional, ¿qué implica como profesional que un producto tuyo traspase fronteras?

Me siento más comprometida. Me da mucha alegría el tener esta pantalla en Latinoamérica. Darnos a conocer con un trabajo que realmente nos hace sentir orgulloso nos llena de felicidad. Estoy super agradecida por esta oportunidad. La Ley del Corazón abarca temas reales, se puede entender fácilmente, ya no es el típico melodrama. Está tan bien hecho que confío en la aceptación del público.

¿La sensualidad es la mejor arma de seducción?

Para Maria del Pilar su mejor arma de seducción es la seguridad. Es difícil no rendirse ante una mujer segura.

Finalmente, ¿qué le diría Mabel a una mujer que ha sufrido en el amor y qué le diría Maria del Pilar?

Pues, Mabel le diría que lo siga intentando, que se enamore mil veces más. No hay mejor estado que estar enamorada. Y bueno, como María del Pilar le diría que es una boba, que ya no se enamoren, que la pasen rico porque los hombres son como los chocolates, que los puedes disfrutar uno por uno (risas).

DATO

Mabel Moreno y su compañero de La Ley del Corazón, Iván López, serán los encargados de conducir la ceremonia de los Premios TVyNovelas, el próximo 16 de septiembre.