Luisana Lopilato y Michael Bublé tendrán a su tercer hijo

Después de la tormenta siempre llega la calma. Luisana Lopilato y Michael Bublé pasaron duros momentos luego que Noah, su hijo, fuera diagnosticado con cáncer. Tras enfrentar el tratamiento, el pequeño salió airoso de la batalla.

Tras cerrar ese capítulo, Luisana Lopilato y Michael Bublé arrancaron el 2018 con una feliz noticia. Le darán un hermanito a sus hijos Noah y Elías.

Luego de parar sus actividades con el fin de dedicarle todo el tiempo a su hijo, la pareja decidió seguir adelante tras lograr la buena salud del pequeño Noah. Es así como la actriz y el cantante retomaron sus agendas.

Luisana Lopilato retomó las grabaciones de la cinta Los que aman, odian y Michael Bublé regresó a los escenarios. Hasta el momento, aunque el diario La Nación ha confirmado la noticia, la pareja no se ha pronunciado al respecto.

Sin embargo, no es de sorprender esta buena nueva, pues la actriz en conversación con revista Caras dijo que quería tener otro hijo. “El año que viene quiero tener otro hijo. Me gustaría ser nuevamente mamá ahora, pero no puedo por mis compromisos de trabajo. Siempre imaginé tener una familia como la que tengo. Desde muy chica mi gran sueño fue conocer a un hombre, enamorarme, casarme y tener hijos. Siempre quise armar un hogar como el que yo tuve”, señaló.