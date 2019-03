Luis Miguel remeció el Jockey Club tras cinco años de espera

A las 9:45 p.m. el ‘sol’ iluminó la noche de Lima. Luis Miguel salió a escena con “Si te vas”, durante su concierto en el Jockey Club.

Pese a las quejas por la demora, pues el show estaba programado para las 09:00 p.m., los miles de asistentes aplaudieron su salida al escenario.

‘Luismi’ volvió al país después de cinco años. Su anterior presentación fue en noviembre de 2014.

El mexicano llegó a la ciudad el viernes, tras ofrecer conciertos en Chile, Paraguay y Argentina.

La gira continuará por el norte, con presentaciones en Colombia y Panamá. Después de recorrer Centroamérica, cerrará cantando en Puerto Rico

Setlist

Si te vas

Tú sólo tú

Amor, amor, amor

Devuélveme el amor

Suave

Por debajo de la mesa

No sé tú

Un hombre busca una mujer

Cuestión de piel

Oro de ley

Culpable o no

Te necesito

Amante del amor

Más allá de todo

Fría como el viento

Tengo todo excepto a ti

Entrégate

Hasta que me olvides

O tú o ninguna

No me puedes dejar así

Palabra de honor

La incondicional

Separados

Directo al corazón

1 + 1 = 2 enamorados

Tú y yo

La barca

La mentira

Contigo en la distancia

Historia de un amor

Será que no me amas

Decídete

Los muchachos de hoy

Ahora te puedes marchar

La chica del bikini azul

Isabel

Cuando calienta el sol