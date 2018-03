Luis Fonsi saca cara por el reguetón y pide respeto para sus exponentes

Tras las diversas críticas que ha venido recibiendo el reguetón, el cantante Luis Fonsi salió al frente a defender al género musical, indicando que cada uno es libre de escuchar el estilo que desee.

“Creo que la gran diferencia es decir: ‘a mí no me gusta; no es mi estilo’, en vez de decir: ‘esa música es mala’. Ahí está el error. Decir: ‘esa música es mala’ o ‘esa gente no tiene talento’ para mí es un error, una falta de respeto y no estoy de acuerdo en eso”, señaló Luis Fonsi para el programa de televisión Ventaneando (TV Azteca).

A la vez, Luis Fonsi acotó que el reguetón es parte de la cultura latina. “El reguetón, la realidad, es que está cautivando al mundo entero; está influenciando a otros géneros como el mío, que es el Pop”, enfatizó el cantante.

A pesar que en inicio, Luis Fonsi empezó con música romántica, el latino ha confesado que se ha adaptado a diferentes géneros musicales. Su tema ‘Despacito’ es muestra de ello.

“Soy un cantante melódico, lo mío es cantar, soy un cantautor, y canto balada, y canto música rítmica, y canto de todo un poco… Estoy feliz de poder fusionar mi música con ritmos urbanos”, finalizó.

Foto 2: Luis Fonsi saca las garras por el reguetón. (Foto: Instagram)