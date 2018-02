Esposa de Luis Fonsi arremete contra periodista que criticó el peso de su hija

Águeda López, esposa de Luis Fonsi, no dudó en mostrar su molestia contra una periodista que publicó un artículo donde criticó la apariencia de su hija mayor, Mikaela.

La pareja de Luis Fonsi a través de su cuenta de Instagram se pronunció directamente contra Gisselle Acevedo, quien tituló una nota sobre la menor: “Hija de Luis Fonsi preocupa por extrema delgadez; parece romperse, dicen”.

“Querida Gisselle Acevedo. No sé quién seas. No me importa en realidad. Quiero decirte algo: Mi hija es una niña sanísima gracias a Dios. Lo que da muchísima tristeza es que una ‘periodista’ como tú necesite crear este tipo de noticias para hacer algo con su vida y su carrera. Y por cierto, antes de hablar de ella, aprende a escribir su nombre y su edad”, dijo Águeda en su publicación.

En declaraciones a People en Español, la pareja del cantante puertorriqueño sostuvo que no soporta que usen a un niño para crear una noticia. “Me da mucha tristeza que usen a un niño para crear una noticia y contenido que obviamente no es real sin importar el daño que le pueden hacer”.

“Exponerlo y agredirlo de esa forma se llama Bullying. Uno como figura pública y adulta se acostumbra a lo que sea, excepto a que le hagan daño a un hijo”, agregó a dicho medio.