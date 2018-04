Lucía Méndez muestra su rostro sin maquillaje y le dicen de todo en redes sociales

Lucía Méndez, la recordada cantante y actriz mexicana, apareció en una fotografía sin una gota de maquillaje, sin imaginar que tras ello se volvería el centro de atención en las redes sociales.

El presentador Gustavo Adolfo Infante fue el encargado de compartir la fotografía en su cuenta oficial de Instagram. En la imagen aparece la actriz junto a otras figuras de la televisión mexicana, sin embargo, la mexicana se robó el protagonismo.

Lo que llamó la atención de Lucía Méndez fue que apareció al natural, es decir, sin maquillaje. Y tras ello miles de cibernautas empezaron a criticar la apariencia física de la actriz, cantante y empresaria.

“¿Que le pasó a Lucia?, “Pobre lucia no le favoreció nada la foto”, “Se ve destrozada ya, pero lo malo es que no lo acepta me parece tan ridícula que no acepté los años que tiene y tan deforme que se ve ya se debería de retirar de verdad que fea se ve”, “Ay. Cero favorable la foto para Lucia Méndez”, “Pero que cara tiene lucia Méndez, da miedo”, dijeron algunos de los usuarios.

Cabe resaltar que hasta el momento Lucía Méndez no se ha referido al tema ni personalmente, ni por sus redes sociales. ¿Dirá algo al respecto?, solo con el tiempo lo sabremos.