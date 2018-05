Lucero pasa incómodos momentos tras lucir exagerado escote

Lucero fue la invitada especial del programa Hoy, sin embargo nunca imaginó estar más pendiente de su blusa que de la propia entrevista al confesar que su escote estaba un poco exagerado.

Cada vez que la cantante movía los brazos, el escote se le abría más. Ante ello, los conductores indicaron que no se preocupe, que le quedaba muy bien. No obstante, Lucero no dejaba de arreglarse.

Sus seguidores a través de las redes sociales no tardaron en criticarla, señalando que si no se sentía cómoda no se hubiera puesto esa prenda. Incluso, según el estilo de la cantante, catalogaron al escote de “muy grosero”.

Lucero es cantautora, actriz y conductora mexicana. Se ha sabido ganar el cariño del público a lo largo de su trayectoria. Estamos seguro que desde ahora pensará mucho qué ponerse para los programas para sentirse más cómoda.

En medio de la entrevista, Lucero agradeció tanto cariño del público y destacó que se siente muy afortunada porque le va bien profesionalmente y en el amor.