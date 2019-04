Louis Tomlinson se pronuncia por primera vez tras la muerte de su hermana

Louis Tomlinson, el ex cantante de One Direction, rompió su silencio en redes sociales después de la trágica muerte de su hermana Félicité (18) en marzo.

“Quería agradecerles a todos por sus hermosas palabras durante las últimas semanas”, escribió en Twitter Louis Tomlinson.

Posteriormente el artista británico agregó: “De vuelta en el estudio hoy para grabar algo que escribí hace unos meses. Enviándoles un montón de cariño”.

Just wanted to thank everyone for their lovely words over the past couple of weeks. Back in the studio today to vocal something I wrote a few months ago. Sending you all loads of love x