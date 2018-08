Lost: JJ. Abrams pide perdón públicamente a Evangeline Lilly por escena de 'desnudo'

Evangeline Lilly realizó unas declaraciones que sorprendieron a todos los fanáticos de la exitosa serie televisiva Lost (2004-2010). La actriz manifestó que se sintió “acorralada” por hacer una escena donde aparecería parcialmente desnuda.

“En la tercera temporada tuve una mala experiencia en el set de rodaje, cuando me sentí acorralada para hacer una escena parcialmente desnuda y sentí que no tenía otra opción más que hacerla”, manifestó Evangeline Lilly conocida en el mundo del Universo Malvel por interpretar a ‘The Wasp’.

“Me sentía muy mal y me quedé temblando cuando terminó. Estaba llorando a lágrima viva, pero tuve que seguir adelante porque me tocaba hacer otra escena muy importante”, indicó la actriz en el postcast ‘The Lost Bos’.

Evangeline Lilly también manifestó que tuvo que vivir una experiencia similar en las grabaciones de la cuarta temporada de la serie ‘Lost’. “Luché muy duro para tener la escena bajo control, pero no pude. Entonces dije: Esto es todo, nada más. Pueden escribir lo que quieran que no lo haré. Nunca más volveré a quitarme la ropa en la serie. Y no lo hice”, sentenció la actriz.

Lilly indicó que prefiero no hacer desnudos si es que algún guión se lo pide. “Cuando leo guiones que implican desnudos, paso. No es porque piense que haya nada malo en hacerlos, es porque no confío en que pueda sentirme cómoda y segura”, indicó.

Por su parte, el equipo de producción de Lost se pronunció sobre las reveladoras declaraciones de Evangeline Lilly. “Nuestra respuesta a los comentarios de Evie en los medios ha sido intentar ponernos inmediatamente en contacto con ella para pedirle disculpas por la experiencia que detalló mientras trabajaba en ‘Lost’. Aún no lo hemos conseguido, pero seguimos sintiéndolo profunda y sinceramente. Nadie debería sentirse inseguro en el lugar de trabajo. Punto”, indica el comunicado firmado por JJ. Abrams, Damon Lindelof, Jack Bender y Carlton Cuse.

La actriz no aún no se pronuncia sobre las disculpas emitidas por la producción de ‘Lost’.Evangeline Lilly hizo hincapié en su papel de ‘The Wasp’ en la cinta de ‘Ant Man’ donde no deja nada a la vista y que está cubierta de pies a cabeza.