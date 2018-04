Lorena Meritano sorprende al mostrarse totalmente desnuda en su bañera

Desde que Lorena Meritano venció el cáncer no duda en vivir el día a día como si fuera el último. Es por eso que no tiene ningún reparo en mostrarse atrevida y sentirse bella. Como ella misma lo dice, se siente bella y no le importa lo que digan los demás.

En esta oportunidad, Lorena Meritano sorprendió posando totalmente desnuda en su bañera. La espuma del jabón logran tapar las partes íntimas de la actriz, quien puso en la leyenda de su foto: “Un poco de relax y tranquilidad”.

Esta imagen no tardó en ser halagas y la actriz resaltada por su fortaleza y positivismo. Sin duda, gracias a su lucha ha logrado la admiración de muchos.

Recordemos que Lorena Meritano llevó casi 3 años luchando contra el cáncer de mama. Incluso, hace meses, la actriz, valientemente compartió una foto mostrando sus cicatrices, las mismas que hoy están tapadas con sus nuevos tatuajes que tanta felicidad le han traído.

Lorena Meritano decidió tatuarse los senos, ya que encontró una fundación que se dedica a hacer tatuajes de este tipo: a mujeres que han tenido que luchar contra el cáncer de senos, cuya mayor frustración y dolor es volverse a mirar al espejo.

“Es increíble, estoy muy feliz, siento que recuperé una parte importante de mí. No quepo en mi cuerpo de la felicidad”, dijo en su momento.