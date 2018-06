Lorena Meritano recibió la bendición del papa Francisco

La actriz Lorena Meritano sorprendió a más de uno luego de compartir una hermosa foto en Instagram, donde apareció recibiendo la bendición del sumo pontífice de la iglesia católica, el papa Francisco.

Muy emocionada, la actriz colombo-argentina utilizó su perfil oficial de la red social antes mencionada para difundir varias imágenes y hasta un vídeo que reflejó el indescriptible momento que le tocó vivir en la plaza de San Pedro, Roma.

“Muchas veces soñé con esta bendición y con tus palabras pontífice. Mi Fe me sostuvo y el amor me sanó, gracias a Dios. Un día memorable para la eternidad. Les comparto algunos instantes de una charla y encuentro que me marcarán para siempre ¡Gracias!”, escribió Lorena Meritano.

En otro momento, Lorena Meritano, sobreviviente al cáncer de seno, compartió más fotos que emocionó a sus miles de fans.

“No tengo palabras, solo agradecimiento. Más tarde tal vez pueda compartir un testimonio, fotos…Recibir su beso, su bendición, un rosario bendecido por él, es un milagro para mi hoy. Lorena sobreviviente”, manifestó.

Sus publicaciones recibieron miles de ‘Me gusta’ y cientos de comentarios que destacaron el sublime momento que vivió junto al sumo pontífice de la iglesia católica.

Este es el vídeo donde Lorena Maritano se emocionó casi hasta las lágrimas.(Video:Instagram)