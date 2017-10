Lili Estefan y Raúl de Molina: ¿El Gordo y La Flaca defienden a Eduardo Yáñez tras agresión a reportero?

Tras la injustificada reacción de Eduardo Yáñez) al agredir a un reportero de Univisión al preguntarle sobre su hijo, Lili Estefan y Raúl de Molina desataron controversia por sus declaraciones. ¿Acaso están defendiendo al actor?

Resulta que Paco Fuentes, trabajador agredido de Univisión y reportero del conocido programa, hizo un enlace con los conductores para explicar lo sucedido en la alfombra roja. Aunque Lili y Raúl no aceptaron el comportamiento de Yáñez, recalcaron que el artista es alguien que siempre los había tratado bien y que es un buen padre.

“Nunca debió haber hecho esto, pero también lo que pasa con Eduardo es que varias personas, varios reporteros le preguntaron esto anteriormente, llegó un momento en que no quiso hablar más de esto y perdió las tablas, a cualquier persona le pasa, no está bien hecho, pero también me pongo en la situación de Eduardo que está en medio de la alfombra y le empiezan a preguntar una detrás de otra y ya se enojó demasiado”, le dijo Raúl de Molina al reportero.

Ante estas declaraciones, Lili Estefan también opino generando mucha sorpresa entre sus televidentes que no dudaron en pronunciarse a través de las redes sociales.

“Yo personalmente hubiera parado cuando comenzó a decir malas palabras, hubiera respetado cuando dijo; ‘Yo no hablo de mi vida privada’… Sin embargo, tú trataste de hacer tu trabajo lo mejor posible, jamás vamos a justificar que ese golpe que te dio Eduardo Yañez es correcto, me imagino que el dolor que está pasando con su hijo no se pudo controlar”, indicó.

Antes de culminar, ‘La Flaca’ recomendó a Paco Fuentes que cuando viera que un famoso se está enojando se detenga, y que seguramente cuando sea padre comprenderá el fastidio del actor.

Una publicación compartida de Gina (@ginaulmos) el 11 de Oct de 2017 a la(s) 2:11 PDT

¡Mira el vide completo de este enlace con Paco Fuentes y El Gordo y La Flaca!