Lili Estefan pide a sus fans que la acompañen en oración tras anunciar divorcio

Muy acongojada se mostró Lili Estefan al contar que su matrimonio con Lorenzo Luaces, llegó a su fin. Durante el programa de El Gordo y La Flaca, la conductora compartió este duro momento con todos sus seguidores.

A través de su espacio en Univisión, Lili aprovechó las cámaras para pedir a sus fans mucho respeto y solidaridad, en este momento tan personal que está atravesando.

“Hoy he iniciado un proceso de separación de mi esposo con quien he compartido mi vida por los últimos 28 años. Esto no ha sido una decisión tomada a la ligera aunque les puedo asegurar que es una de las cosas más dolorosas que me ha tocado vivir. Definitivamente siento que es lo mejor en este momento siempre pensando en mis hijos”, explicó Lili Estefan.

“Yo les pido a ustedes que me acompañen en este momento tan doloroso con sus oraciones y cariño incondicional. Les pido discreción y respeto. Yo les garantizo que este es el dolor más grande que he tenido que vivir. Gracias Univisión”, agregó durante una transmisión de ‘El Gordo y La Flaca’.

¡Mira las imágenes!